Moordzaak Heidy Goedhart: 'Beloning kan leiden tot valse bekentenis'

De kans dat een verdachte een valse bekentenis aflegt, wordt groter als hem een beloning in het vooruitzicht wordt gesteld. Dit zei rechtspsycholoog Eric Rassin maandag bij het gerechtshof in Den Haag, dat zich in hoger beroep buigt over de moordzaak van Heidy Goedhart uit Kaatsheuvel.

Janneke Bosch & ANP Geschreven door

Rassin, bijzonder hoogleraar rechtspsychologie aan de Erasmus Universiteit, deed op verzoek van het hof onderzoek naar de Mr. Big-methode in de zaak van de partnermoord in Kaatsheuvel. Het hof moet van de Hoge Raad beoordelen in hoeverre de bekentenis die Goedharts partner Wim S. (45) heeft afgelegd tijdens een undercoveroperatie van de politie betrouwbaar is en in vrijheid is afgelegd.

"Er is kans dat een onschuldige gaat bekennen."

S. bekende de moord op Goedhart toen undercoveragenten hem in de Spaanse badplaats Marbella in de watten legden en een goedbetaalde baan bij een fictief IT-bedrijf voorspiegelden, die hij alleen kon krijgen als hij de moord zou toegeven. Op basis van deze 'moordbiecht' is S. opgepakt en uiteindelijk veroordeeld tot twintig jaar cel.

"Als je een dader in een Mr. Big-traject zet, dan vergroot je de kans dat hij uiteindelijk een misdrijf gaat bekennen. Maar als de politie zich vergist, dan is er kans dat een onschuldige gaat bekennen", waarschuwt de rechtspsycholoog het hof. "De kracht van een bekentenis wordt daarmee kleiner, omdat ook de kans bestaat dat onschuldige mensen een misdrijf gaan bekennen."

Volgens de rechtspsycholoog neemt de kans op een terechte bekentenis in een verhoorsituatie toe van 46 naar 87 procent, met trucs als het voorspiegelen van een beloning of door een verdenking als minder ernstig te presenteren. De kans op een valse bekentenis neemt toe van 6 procent naar 43 procent bij de toepassing van slimme verhoortrucs, zegt Rassin.

"Hij dacht dat het niet goed met hem zou aflopen."

De advocaten van S. zeggen dat hij een jaar lang is beïnvloed en gekneed door undercoveragenten, die hem méér dan een beloning voorspiegelden. "Hem is gezegd: als je niet bekent, dan krijg je de baan niet. Hij is bovendien geconfronteerd met geweldsdelicten die de undercoveragenten gepleegd zouden hebben. Hij werd angstig en dacht dat het niet goed met hem zou aflopen." Deze factor angst heeft Rassin overigens niet onderzocht.

Maandag kwamen ook forensisch deskundigen van het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) langs, die door het hof werden gehoord over DNA-sporen.

De zaak gaat woensdag verder, op deze tweede zittingsdag maakt het OM de strafeis tegen S. bekend.

