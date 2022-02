Burgemeester over gedoe ontslagen wethouder: 'Ambtenaren serieus genomen'

De burgemeester van Someren, Dilia Blok, heeft gereageerd op de verhalen van drie ambtenaren in de rechtbank van Den Bosch. De ambtenaren werden gehoord in de zaak van de ontslagen wethouder Guido Schoolmeesters. Die werd vorig jaar door de gemeenteraad naar huis gestuurd omdat hij niet integer gehandeld zou hebben.

Drie ambtenaren werden opgeroepen om te getuigen. Voor de rechter vertelden de ambtenaren dat ze zijn geïnterviewd door de onderzoekers, maar dat ze er maar weinig van terugvonden in het rapport. Ook konden ze zich niet vinden in de conclusie dat de wethouder een bouwbedrijf voorgetrokken zou hebben. “Elk bouwbedrijf is op zijn merites beoordeeld”, vertelde een van hen dinsdag.

Schoolmeesters zou zijn zoon hebben voorgetrokken toen die een huis wilde kopen in de nieuwe wijk Groote Hoeven. Ook zou hij een bouwbedrijf hebben voorgetrokken. Hij is woedend over zijn ontslag en richt zijn pijlen op het onderzoeksrapport dat tot zijn ontslag heeft geleid.

Volgens Schoolmeesters en de politieke partij waartoe hij behoort, de Gemeenschapslijst, is de gemeenteraad dus verkeerd geïnformeerd, een politieke doodzonde. Maar volgens de gemeente heeft het college het recht om antwoorden aan te passen. “De ambtenaren hebben naar eer en geweten, op basis van wat zij wisten, antwoord gegeven. Hun antwoorden zijn zeker serieus genomen”, zo schrijft de gemeente Someren woensdag in een verklaring.

Ook vertelden de ambtenaren dat ze ‘verbaasd’ en ‘ontdaan’ waren over de beantwoording van het college van raadsvragen, die over de kwestie Schoolmeesters waren gesteld. “De antwoorden die wij hadden gegeven, waren veranderd”, zo vertelden ze voor de rechtbank.

De burgemeester had ook van andere partijen, zoals de resultaten van het onderzoek, informatie ontvangen en toen is tot een aangepast antwoord besloten. Dilia Blok: “De feiten in het onderzoeksrapport en de beslissing van de gemeenteraad om de wethouder op basis daarvan te ontslaan, staan ook na de getuigenverhoren wat mij betreft niet ter discussie.”

De ambtenaren gaven in de rechtszaal aan dat ze vroegen om opheldering nadat de antwoorden waren veranderd. Een gesprek met de gemeentesecretaris en de burgemeester volgde. Dat gesprek zou ‘intimiderend’ en ‘zeer onplezierig’ zijn verlopen. “Wanneer zij het gevoel hebben onder druk te zijn gezet tijdens de gesprekken dan betreur ik dat, want dat is nooit mijn intentie. Dit houdt zeker mijn aandacht.”

Verschillende gemeenteraadsfracties in Someren geven aan nog te willen praten over de getuigenissen van de ambtenaren. Ze vinden het nog te vroeg om te concluderen dat de gemeenteraad verkeerd is geïnformeerd.

