Tranen bij ontslagen wethouder na verklaringen van ambtenaren in rechtbank

Voor de rechtbank in Den Bosch zijn maandag twee ambtenaren van de gemeente Someren verhoord in de zaak van de ontslagen wethouder Guido Schoolmeesters. Hij werd vorig jaar door de gemeenteraad naar huis gestuurd omdat hij niet integer gehandeld zou hebben. De ambtenaren schetsten een onthutsend beeld over het informeren van de raad in deze kwestie. Ze spraken ook over ‘intimiderende’ gesprekken met de toenmalige gemeentesecretaris en burgemeester.

Schoolmeesters zou zijn zoon hebben bevooroordeeld bij het kopen van een huis. Ook zou hij een bouwbedrijf hebben voorgetrokken. Schoolmeesters is woedend over zijn ontslag. Hij mocht maandag twee ambtenaren van de gemeente horen voor de rechter. De wethouder richtte zijn pijlen met name op het onderzoeksrapport dat leidde tot zijn ontslag.

Emoties

Een van de ambtenaren, een beleidsmedewerker grondzaken, werd geïnterviewd voor het rapport, maar zij herkende zich hier helemaal niet in terug. “Ik heb dingen gezegd die tot een andere conclusie hadden moeten leiden.” Het gaat volgens haar over de conclusie in het rapport dat de wethouder een bouwbedrijf voorgetrokken zou hebben. “Ik heb daar een hele andere beleving van. Ik vind dat er helemaal geen bevooroordeling heeft plaatsgevonden.” Die mededeling in de rechtszaal zorgde voor een emotionele ontlading bij de wethouder en zijn familie.

Volgens beide ambtenaren was er tijdens het ontslag van de wethouder grote twijfel of de gemeenteraad wel goed was geïnformeerd. De gemeenteraad had ruim 100 vragen gesteld over de kwestie. “Wij moesten tien vragen beantwoorden”, vertelden de ambtenaren. “Dat hebben we met spoed gedaan. Maar tot onze grote verbazing waren de antwoorden bij twee vragen helemaal veranderd.” De ambtenaren waren hier ontdaan over.

Zo stelde de gemeenteraad de vraag of de toewijzing van de bouwgronden anders was verlopen bij de Groote Hoeven dan normaal. “Wij hebben daar unaniem nee op gezegd”, zeiden beide ambtenaren maandag voor de rechtbank. “Maar in de antwoorden naar de gemeenteraad stond dat de toewijzing zijn eigen dynamiek had.” Een raar antwoord, vonden de ambtenaren. “Daar kun je alle kanten mee op.”

Zwijgplicht

De ambtenaren probeerden vervolgens opheldering te krijgen van de toenmalige gemeentesecretaris. “We vonden het hele belangrijke vragen in deze kwestie.” Aanvankelijk hoorden ze niet veel. “Toen we een gesprek kregen met de gemeentesecretaris en de burgemeester, dachten we dat we een podium zouden krijgen om te vragen waarom onze antwoorden naar de gemeenteraad werden veranderd”, zegt een van hen. “Maar we kregen een zwijgplicht opgelegd.” Volgens een van de ambtenaren was het gesprek ‘intimiderend’ en ‘zeer onplezierig’. “We kregen zelfs te horen dat ons mogelijk niet integer handelen verweten zou gaan worden omdat er gelekt zou zijn.”

Ook kregen de ambtenaren te horen dat leden van het college van burgemeester en wethouders bevoegd zijn om antwoorden naar de raad te wijzigen. “Maar waarom vraag je ons dan iets, als je het antwoord niet wilt horen?”, zei een van hen maandag in de rechtszaal.

Wethouder Schoolmeesters is na afloop van de rechtszitting opgelucht over de verklaringen van de ambtenaren. “Er valt echt een pak van mijn hart. Dit is gewoon het verkeerd informeren van de gemeenteraad.”

LEES OOK:

Wethouder die werd ontslagen nadat zoon huis kocht, mag ambtenaren verhoren

Wethouder vecht voor eerherstel na ontslag, starterswoning ging naar zoon