Verkrachting en ontucht met meisjes van 13 en 14: groep mannen veroordeeld

Archieffoto: Karin Kamp

Een groep mannen is veroordeeld tot cel- en taakstraffen voor verkrachting van en ontucht met twee minderjarige meisjes van 13 en 14 jaar. Dat gebeurde in 2019 in een huis in Eindhoven. Vijf mannen hebben seks gehad met een of beide meisjes, maar niet in alle gevallen kon verkrachting worden bewezen.