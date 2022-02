Man (31) opgepakt voor verdacht pakketje bij politiebureau in Den Bosch

Robot gaat op onderzoek uit (foto: Omroep Brabant / Jan Peels). Foto: SQ Vision / Iwan van Dun Volgende Vorige 1/4 Robot gaat op onderzoek uit (foto: Omroep Brabant / Jan Peels).

Een 31-jarige man is opgepakt omdat hij donderdagmorgen een verdacht pakketje bij het politiebureau op de Vogelstraat in zijn woonplaats Den Bosch heeft neergelegd. Hij was te zien op camerabeelden.

Politiemedewerkers vonden rond half acht een verdacht pakketje voor de hoofdingang van het bureau. Na een eerste onderzoek van Team Explosieven Verkenning (TEV) werd de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) opgeroepen. Het politiebureau en een aantal omliggende panden werden uit voorzorg ontruimd. Ook werden de toegangswegen rondom het bureau afgesloten. De EOD heeft met een op afstand bedienbare robot röntgenfoto’s gemaakt. Op deze foto’s waren geen explosieven te zien. Om elf uur konden de politiemedewerkers het bureau weer in. De Forensische Opsporing heeft nog onderzoek verricht en mogelijke sporen veiliggesteld.