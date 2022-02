Robot geeft uitsluitsel, verdacht pakketje Den Bosch is geen explosief

Wachten op privacy instellingen... Volgende Vorige 1/1 Groter gebied ontruimd rond politiebureau, onderzoek nog in volle gang

Het verdachte pakketje dat donderdagochtend bij het politiebureau Den Bosch werd gevonden, blijkt geen explosief te zijn. Het zwarte pakketje 'met draden eruit' lag voor de hoofdingang van het bureau aan de Vogelstraat. Een robot van de Explosieven Opruimingsdienst (EOD) heeft röntgenfoto's gemaakt van het pakketje. Uit deze beelden is gebleken dat het geen explosief is. Het politiebureau is weer vrijgegeven.

Volgens een woordvoerder van de politie ging het om een 'zwart pakketje met draden eruit'. Het pakketje is om iets voor half zeven donderdagochtend gevonden en door een onbekende voor de hoofdingang gelegd. Er wordt nog onderzoek gedaan wie die persoon is. Röntgenfoto's

Een specialist van de politie heeft het pakketje onderzocht en riep de hulp in van de EOD. Met behulp van een robot zijn röntgenfoto's gemaakt van het pakketje, daaruit bleek dat het pakketje geen explosief was. Het politiebureau werd donderdagochtend rond zeven uur direct ontruimd, later moest ook de tegenover gelegen Gamma ontruimen. Omgeving weer vrijgegeven

De Vogelstraat en de Gruttostraat werden tijdelijk afgesloten, net als een deel van de Orthenseweg richting het centrum van Den Bosch. Inmiddels is de omgeving weer vrijgegeven.

