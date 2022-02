Man vastgebonden bij roofoverval in Bladel: dader moet drie jaar de cel in

De man die in juli vorig jaar een huis in Bladel binnendrong en de bewoner vastbond, moet drie jaar de cel in. Samen met een handlanger roofde hij het huis aan het Albrecht Rodenbachplein leeg. De overvaller heeft tijdens de rechtszaak bekend.

De twee daders sloegen hun slag op 12 juli. Ze bedreigden en mishandelden het slachtoffer. De man moest op zijn buik gaan liggen, zijn handen werden op zijn rug gebonden en hij werd geslagen. Daarna beroofden ze hem. Ze namen onder meer geld, een horloge, sigaretten, sieraden en een auto mee. Daarna gingen ze ervandoor.

Betrapt in de auto van het slachtoffer

Ongeveer een maand na de overval liep de verdachte tegen de lamp: hij werd betrapt terwijl hij rondreed in de gestolen auto van het slachtoffer. De Belgische politie had het kenteken van de gestolen auto doorgekregen en herkende de wagen. De verdachte is daarna uitgeleverd aan Nederland.

Tijdens de rechtszaak bekende de verdachte dat hij samen met een handlanger de overval had gepleegd. Het was ook niet de eerste keer dat hij zoiets deed. De man heeft al eens eerder vastgezeten voor een soortgelijk misdrijf. Toen zat hij al eens anderhalf jaar in de cel.

Hoofddader

Wel denkt de rechtbank dat deze verdachte niet de hoofddader is. Uit wat het slachtoffer vertelde, blijkt dat de andere dader de leiding had. Die verdachte is nog niet gepakt.

Behalve drie jaar gevangenis, moet de overvaller ook een schadevergoeding betalen aan het slachtoffer.

De overval gebeurde in juli van dit jaar: