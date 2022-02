Wie straks een huis koopt in Den Bosch mag het 4 jaar niet verhuren

Den Bosch wil een opkoopbescherming invoeren vanaf 1 juli dit jaar. Deze regeling moet voorkomen dat beleggers huizen kopen om die vervolgens voor veel geld weer te verhuren. In de hele gemeente geldt de bescherming straks voor huizen die minder dan 355.000 euro kosten. Wie zo'n huis koopt, mag het de eerste vier jaar dan dus niet verhuren.

Het is een belangrijke regeling, vindt wethouder Roy Geers. "We willen hiermee de slaagkans van starters en middeninkomens op een koopwoning verbeteren", zo zegt Geers. Beleggers en investeerders die huizen kopen om vervolgens te verhuren, zorgen er namelijk voor dat de krapte op de woningmarkt alleen maar toeneemt.

Op deze manier moeten er meer huizen beschikbaar komen voor mensen die er zelf willen wonen. Dat is nu vaak erg lastig, vanwege de grote krapte op de woningmarkt. Met deze regeling zegt de gemeente dertig procent van de koopwoningen in Den Bosch te beschermen tegen beleggers.

"Dat maakt het voor starters en middeninkomens nog lastiger een eigen betaalbare koopwoning te bemachtigen. Wij vinden het daarom belangrijk dit gedeelte van de woningmarkt te beschermen. Om ook hen een kans te geven op een nieuw thuis. Daar doen we het voor."

Er gelden volgens de wet wel uitzonderingen waarbij verhuur van dit soort huizen wel mogelijk is, zoals aan familie of als je in het buitenland verblijft. De gemeente zegt er nog een paar uitzonderingen aan toe te voegen, bijvoorbeeld voor woningcorporaties of de gemeente die huizen kopen. Voor zorgaanbieders kan ook een uitzondering worden gemaakt, als ze een huis kopen voor de huisvesting van eigen cliënten.

Sinds 1 januari kunnen gemeenten de opkoopbescherming invoeren bij bestaande huizen. Bij nieuwbouw kunnen gemeenten al langer beleggers weren. Zestien gemeenten lieten begin dit jaar aan Omroep Brabant weten dat ze positief tegenover zo'n regeling staan.

LEES OOK: Opkopen van huizen door beleggers: meer gemeenten willen dit voorkomen