Dak van stadion Den Bosch niet bestand tegen storm, supporters verplaatst

Het dak van de Oost-tribune van Stadion De Vliert in Den Bosch blijkt niet bestand tegen een storm. Als het harder waait dan windkracht 7, is het dak onveilig. Supporters van FC Den Bosch kunnen om die reden vrijdagavond waarschijnlijk niet vanaf de M-Side de wedstrijd tegen Jong PSV bekijken. Dat meldt DTV Nieuws.

Het stadion van FC Den Bosch kwam in de aanloop naar dit seizoen nog positief uit een veiligheidstoets. Maar uit aanvullend onderzoek blijkt dat de zeventig jaar oude Oost-tribune niet voldoet aan de huidige wet- en regelgeving, weet DTV Nieuws. Dat onderzoek werd uitgevoerd om te kijken of er zonnepanelen op de daken konden komen.

Uit voorzorg is daarom besloten om de tribune niet te gebruiken als het harder gaat waaien dan windkracht 7. Als de wedstrijd vrijdag ondanks storm Eunice doorgaat, worden de supporters van de M-Side mogelijk verplaatst naar de Zuid-tribune. De club probeert de tribune binnen vier maanden weer helemaal veilig te maken.

De Oost-tribune van het stadion mocht in 2017 ook al niet gebruikt worden, omdat de constructie ervan toen niet veilig genoeg bleek.

Beslissing over wedstrijd

Het is vanwege storm Eunice nog niet duidelijk er vrijdagavond überhaupt gespeeld gaat worden. Daarover wordt in de loop van vrijdag een beslissing genomen.

