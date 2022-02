Dak van stadion Den Bosch onveilig bij storm, supporters op andere tribune

FC Den Bosch (archieffoto: Kevin Cordewener).

Het dak van de Oost-tribune van Stadion De Vliert in Den Bosch is niet bestand tegen een storm. Als het harder waait dan windkracht 7, is het dak onveilig. Supporters van FC Den Bosch kunnen om die reden vrijdagavond waarschijnlijk niet vanaf de M-Side de wedstrijd tegen Jong PSV bekijken.