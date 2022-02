Paul is stormjager maar moest vluchten: 'Ik kon niet overeind blijven'

De meeste mensen blijven liever binnen vanwege de extreme storm die over het land raast, maar Paul Begijn (36) uit Den Bosch kan z'n lol niet op. Hij reisde als stormjager naar Zeeland voor het maken van de mooiste foto's en video's. En dat heeft hij geweten. "Twintig minuten hield ik het vol op het strand, maar toen kwamen er toch een windstoten, ongelofelijk."

En zelfs de auto in komen was een drama, zegt hij. "De deur openen met die wind, dat is levensgevaarlijk. Ik heb het nog nooit zo erg meegemaakt als nu. Mijn auto schudt helemaal heen en weer."

Zijn enthousiasme wordt er niet door getemperd. "Ik keek hier al dagen naar uit en heb de storm ook zorgvuldig bestudeerd. Nu het dan eindelijk zover is, wil ik er met m'n kop vol in staan. Bij zijn is meemaken. Dit is gewoon kicken."

Het hart van de stormchaser gaat sneller kloppen bij dit soort weersomstandigheden. Schuin richting de wind staand, met z'n camera in de hand, hij doet niets liever. "Voor landschapsfotografie gebruik ik normaal gesproken een statief, maar met die wind vandaag is dat niet handig."

"Nu het zo tekeer gaat, is het sowieso niet mogelijk om te fotograferen, want er vliegen veel steentjes en zand in het rond, plus een nevelspray van zout water. Dat is funest voor de lens. "

Als jong manneke groeide hij op met de natuur. Altijd buiten, hutten bouwen en op straat spelen tot het donker werd. In zijn vriendenboekje schreef hij vroeger al dat hij boswachter wilde worden. En na een carrière in de journalistiek en de communicatie, zit hij nu als boswachter bij Natuurmonumenten. "Ik heb heel veel geluk gehad dat het zo gelopen is, daar ben ik helemaal op m'n plek."