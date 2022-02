Bergers waken bij de Moerdijkbrug: 'Eén rukwind en het kan misgaan'

Vertragingen op de Moerdijkbrug door Eunice.

Bergers staan vrijdag paraat bij de Moerdijkbrug vanwege de zware storm Eunice die over het land trekt. "Die harde wind is zeer gevaarlijk", zegt Arthur Kerstens. "Mocht het mis gaan in het verkeer, dan zijn we er snel bij om de weg weer vrij te krijgen."

Langs de kust zijn windsnelheden van 141 kilometer per uur gemeten, en dan moet het zwaartepunt van de storm nog komen. Ook in Brabant, waar code oranje geldt, gaat het flink tekeer. Vanuit de hele provincie komen er meldingen binnen van stormschade. "Zeker op bruggen kunnen gevaarlijke situaties ontstaan", zegt Arthur, medewerker van een bergingsbedrijf. "Eén harde windvlaag is voldoende om een vrachtwagen uit balans te brengen." Drie vrachtwagens gekanteld

Niet veel later kantelt er inderdaad een vrachtauto op de A16 bij de brug vanwege de harde wind, gevolgd door een tweede en een derde. De snelweg in de richting van Rotterdam naar Breda is daarom in beide richtingen dicht, meldt de ANWB. Eerder op de middag werd al het brugdeel waarop het verkeer van Dordrecht richting Breda kan rijden al afgesloten. Ondanks de waarschuwingen voor de storm gaan sommige automobilisten en vrachtwagenchauffeurs toch de weg op: