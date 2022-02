Enorme schade aan spoor na storm Eunice, eerste treinen vanaf 12.00 uur

Medewerkers van ProRail waren zaterdagochtend al vroeg druk bezig met het herstellen van de schade die de storm Eunice aanrichtte aan het spoor. Door de storm zijn op veel trajecten bomen gevallen of is schade ontstaan aan bovenleidingen. Onder meer bij Breda. Op Twitter spreekt de spoorbeheerder van 'enorme schade'.

De eerste treinen gaan weer rijden vanaf het middaguur. De NS waarschuwt dat reizigers de hele dag rekening moeten houden met verstoringen in de dienstregeling. "Plan uw reis kort voor vertrek", benadrukt de NS op de website. De treinen van Arriva rijden ook mondjesmaat weer.

Wegverkeer

Ook op de wegen wordt deze zaterdagochtend al hard gewerkt aan het opruimen van dingen die daarop zijn terechtgekomen door storm Eunice. Rijkswaterstaat adviseert weggebruikers de verkeersinformatie en de weersinformatie goed te bekijken voor vertrek. "Houd rekening met hinder door opruim- en herstelwerkzaamheden", adviseert een woordvoerster van Rijkswaterstaat.

Er is de afgelopen nacht al heel veel opgeruimd, zegt ze. Verkeersborden, takken en bomen. Ook belandden veel gekantelde vrachtwagens op de weg, onder meer op de Moerdijkbrug en de Haringvlietbrug. Ook raakte ergens een verkeersscherm los. Dat kwam vervolgens op de weg terecht. Op sommige wegen liggen nog bomen. Daar is de weg nog afgesloten.

Eindhoven Airport waarschuwt dat in verband met de harde wind reizigers rekening moeten houden met vertragingen of annuleringen. Hen wordt aangeraden contact op te nemen met hun luchtvaartmaatschappij voor meer informatie.

Waarschuwing

De ANWB wijst erop dat in de kustprovincies en rond het IJsselmeer nog zeer zware windstoten voorkomen. Maar ook in de rest van het land kunnen de komende uren nog zware windstoten zijn. De woordvoerster van Rijkswaterstaat benadrukt dat het verstandig is daarop alert op te blijven. "Beide handen aan het stuur!"

