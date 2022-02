Stormnieuws: zaterdag nog geen treinen, bergen vrachtwagens A16 begonnen

10.21

De markt in Breda gaat vrijdag door tot twaalf uur ’s middags. Normaal is de markt open tot drie uur. Dat kregen de marktlieden vanmorgen te horen, vertelt Peter Dilissen. Hij staat op de markt met een kraam en zit in de landelijke marktadviescommissie.

"We zien dat de piek van de storm pas rond vier uur ’s middags komt. We gaan er daarom vanuit dat we ’s ochtends gewoon open kunnen. We staan met ervaren mensen en hebben goede, stevige kramen." Volgens Dilissen zijn er in het hele land zo’n 25 markten afgelast. "Maar dat zijn met name markten die dichterbij de kust liggen."