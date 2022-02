Puinruimen bij sportschool waar dak wegvloog: 'Alle vloeren moeten eruit'

1/2 De schade is goed zichtbaar bij Solidgym in Den Bosch (foto: Imke van de Laar).

Het is puinruimen zaterdag bij sportschool Solidgym in Den Bosch. Vrijdagmiddag vloog tijdens storm Eunice het dak eraf. Met een enorme ravage tot gevolg.

Op de squashbanen maken grote drogers veel lawaai. Die moeten de banen droog blazen. Vrijdag vloog hier het dak eraf. Eigenaresse Nicole Pennings blikt terug: “We hoorden een hele harde klap. Ik ging kijken en zag een waterval de squashbanen opvallen. Het was niet te geloven.”

Vol zenuwen ging Nicole zaterdagochtend terug. “Je weet niet wat je aan gaat treffen. Maar het viel gelukkig mee. Het water op de squashbanen was grotendeels opgedroogd.”

Rond zeven uur besloot Nicole weg te gaan. “Het werd te gevaarlijk. We hoorden steeds de wind op het dak slaan en de golfplaten gingen op en neer."

Toch onderschat ze de schade niet. “Nee, de banen kunnen voorlopig niet gebruikt worden. Alle vloeren moeten eruit en de muren moeten opnieuw worden geschilderd. Ook in de crossfitruimte. En er moet natuurlijk een nieuw dak op het pand.”

Gelukkig is het zaterdagochtend droog. “Dat is een geluk bij een ongeluk. Het nieuwe dak wordt er zaterdag al opgelegd. Verder is het vooral veel geregel met de verzekering. En berichtjes beantwoorden van klanten die ons succes wensen.”

De schade wordt voorlopig geschat op 50.000 euro. De fitnessruimte kan zondag weer open.