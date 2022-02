Boom valt tijdens livestream van YouTuber Mastermilo op dak van werkplaats

De populaire YouTuber Emile Luijben, beter bekend als MasterMilo, zat middenin een livestream toen een boom op het dak van zijn werkplaats viel. Honderden mensen keken mee hoe het gebeurde. Het was even schrikken, maar Emile is blij dat het opgenomen is. "Ik moet alles nog regelen met de verzekering en ik heb het nu wel op beeld."

Emile maakt al een aantal jaar veel bekeken video’s op YouTube die zich volledig richten op techniek. Hij doet gekke experimenten in zijn werkplaats in Baarle-Nassau. Zo voorzag hij een auto van rupsbanden, zoog benzine op met een stofzuiger en transformeerde oude auto’s naar de meest bijzondere modellen. Op dit moment heeft hij meer dan 700.000 trouwe abonnees.

Dat is balen, want hij heeft twee weken geleden een nieuw dak op de werkplaats laten zetten. De dakplaten en gloednieuwe dakgoot zijn beschadigd. “Maar het is ook een geluk bij een ongeluk. Het vorige dak zat namelijk vol met asbest. Als het toen was misgegaan, was het écht gevaarlijk geweest. Ook was de schade dan een stuk groter geweest.

De kijkers van de livestream leefden volop mee met Emile. “Zij vonden het zonde. Ik heb in video’s gedeeld hoe ik bezig was met dat nieuwe dak en twee weken later is het ineens kapot.”