Het dak van Willemiens huis waaide weg: 'De wind had vrij spel'

De resten het dak liggen zaterdagmorgen nog op de stoep voor de huizen aan de Maczekstraat in Dongen. Vrijdagavond ging het dak er letterlijk af bij een paar huizen. “Het is maar materiële schade en er zijn gelukkig geen slachtoffers", zegt Willemien nuchter.

Willemien die met haar gezin op nummer 20 woont is het zwaarst getroffen. Zij was zelf niet thuis toen het gebeurde, maar haar dochter zat binnen. Zij schrok zich rot. "Mijn dochter belde ineens", vertelde Willemien vrijdagavond al. "Ze zei dat het dak eraf ligt en het ineens donker werd in huis." Een dag later zijn ze bijgekomen van de schrik.