Afgewaaide dakbedekking valt op geparkeerde auto's

De dakbedekking belandde op geparkeerde auto's.

De bewoners van zeven huizen in de Irisstraat in Steenbergen zagen vrijdag hun dakbedekking wegvliegen door storm Eunice. De dakbedekking waaide vervolgens tegen de auto’s die in de straat geparkeerd stonden. Een paar auto's zijn total loss.

Madhavi Raaijmakers Geschreven door

Dion Koen woont in de Irisstraat. Hij hoorde vrijdagmiddag rond vier uur ineens een klap. “Mijn vrouw en ik liepen naar het raam bij de voortuin om te kijken wat er was gebeurd. Toen zagen we ineens het dak in de tuin liggen.” Een heel rijtje huizen verloor de dakbedekking. Bij sommige huizen werd alles van het dak gerukt, bij andere huizen een deel. Ook de auto van Dion raakte beschadigd. De auto zit onder de zwarte drab en heeft meerdere krassen.

"Laten we hopen dat het de eerste en de laatste keer is."

“We hebben eerst geprobeerd 112 te bellen, maar dat nummer lag er helemaal uit. Daarna heeft iemand contact gehad met gemeente. Die heeft meteen gehandeld.” Inmiddels hebben dakbedekkers een noodlaag aangebracht. “Mocht het nu gaan regenen, zitten we in ieder geval droog.” Dion woont al 45 jaar in het huis aan de Irisstraat. In al die tijd had hij nooit zulke grote problemen. "Laten we hopen dat dit de eerste en de laatste keer is."

De dakbedekking lag midden op straat (foto: Dion Koen).