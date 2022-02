Run op tweedehands dakpannen in Erp: 'Mensen met kruiwagens in de rij'

Storm Eunice heeft voor veel schade gezorgd en dat merken ze zaterdag bij Firma Van den Elzen en Verbruggen, leverancier van onder andere tweedehands dakpannen. "Het is fijn dat wij de mensen op deze manier kunnen helpen."

Normaal gesproken openen ze hun deuren 's ochtends rond halfnegen pas, maar zaterdagochtend stond men al vanaf zeven uur in de rij. Rond twee uur 's middags hebben de eigenaren pas tijd voor hun ontbijt, maar dat vinden ze niet erg. "Wij vinden het voor iedereen vervelend dat ze door de storm schade hebben opgelopen. Dat gun je niemand. We zijn dan ook erg blij dat we die mensen kunnen helpen", zegt mevrouw Van den Elzen.

Het Erpse bedrijf bestaat al sinds 1963 en heeft al eens eerder meegemaakt dat er een grote vraag naar tweedehands dakpannen ontstond als gevolg van een storm. "We hebben vandaag veel verhalen gehoord, maar we zijn vooral blij en dankbaar dat er geen persoonlijke ongelukken zijn gebeurd."

Kruiwagens vol dakpannen

Wiljan van Lankvelt was een van de velen die zaterdagochtend in de rij stond voor dakpannen. "Ik kom zelf uit Erp dus voor mij was het gelukkig niet ver, maar ik heb mensen gesproken die van ver kwamen zoals uit Best", zegt hij. "Ik twijfelde zelfs nog even om weer weg te gaan omdat het er zo druk was. Er stonden zelfs mensen met kruiwagens in de rij die meerdere dakpannen kwamen halen."

Gesloten, maar toch open

Ondanks de grote vraag bij de dakpannenhandelaar is de voorraad nog lang niet op. "Eigenlijk zijn we al gesloten, maar wanneer mensen ons bellen omdat ze door de storm een dakpan nodig hebben, dan helpen we ze graag", zegt mevrouw Van den Elzen. "Het blijft mooi hoe dankbaar mensen zijn voor de hulp die wij nu kunnen bieden."