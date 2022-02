Opnieuw waarschuwing voor windstoten: 'Zet alles vast tot en met maandag!'

Storm Dudley en storm Eunice zijn net verleden tijd, maar ook zondag en maandag krijgen we te maken zware windstoten. Daarvoor waarschuwt het KNMI. Het weerinstituut heeft code geel afgegeven voor heel Nederland.

"Het kan aan de westkust van Nederland weer tot storm komen", vertelt Johnny Willemsen van Weerplaza. "Ook in Brabant kunnen er windstoten tot negentig kilometer per uur zijn. Alles wat je dus vrijdag had vastgezet en opgeborgen vanwege storm Eunice, laat dit zo! In ieder geval tot en met maandag."

De windstoten komen zondag uit zuidwestelijke richting. Later in de avond en 's nachts draait de wind naar het westen.

Weerbeeld na maandag 'best redelijk'

Pas na maandag komt alles volgens de weerman een beetje tot rust. "Ik denk dat de wind ook komende week nog regelmatig nadrukkelijk aanwezig is, maar veel minder dan zondag en maandag."

Het weerbeeld is volgens hem 'op zich best redelijk'. "Regelmatig zon, maar ook bijna elke dag kans op een bui. Als er een droge dag tussen zit, is dat waarschijnlijk woensdag. Hierbij een temperatuur van 9 graden, dat is voor februari niet zo slecht."

LEES OOK:

Zo ziet Brabant eruit een dag na storm Eunice

Honderden meldingen bij hulpdiensten na storm Eunice