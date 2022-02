Willy en René snappen weinig van keuzes Roger Schmidt: ''Slappe hap, weer!'

Olivier Boscagli is verontwaardigd na de 1-1 van sc Heerenveen tegen PSV (foto: ANP 2022/Olaf Kraak).

PSV-coach Roger Schmidt moet het weer ontgelden bij Willy en René van de Kerkhof. 'Hun' PSV won zondag weliswaar met 3-1 van sc Heerenveen, maar de clubiconen snappen weinig van de keuzes van de Duitse coach.

"Iedereen was verontwaardigd over de spitspositie van Mario Götze tegen Heerenveen", liet Willy maandagochtend weten in het radioprogramma 'Wakker!' op Omroep Brabant. "Ik snap het zelf ook niet. Je zag dat het in de tweede helft, toen Götze op het middenveld terechtkwam en er een echte spits voorin stond, veel beter liep. Toen liep PSV over Heerenveen heen. Het was een verdiende overwinning, maar de basisopstelling was weer zeer eigenaardig."

"Een spits inbrengen in minuut 89, nou dat zet zoden aan de dijk."

René is het eens met zijn broer. Hij vond de wedstrijd van PSV tegen Heerenveen een beetje een herhaling van de Europa League-wedstrijd van donderdag tegen het Israëlische Maccabi Tel Aviv. "Slappe hap, weer. Het was zo slecht...", verzuchtte de ex-international. "Alleen het eerste doelpunt, van Noni Madueke, was fantastisch." Volgens de vleugelaanvaller heeft PSV een spitsenprobleem. "Eran Zahavi op dit moment niet in vorm en die Carlos Vinícius moet American football gaan spelen. Bij PSV komt hij echt niet tot zijn recht. En naast dit spitsenprobleem hebben we ook nog dat keepersprobleem." Willy knikt: '"Dat is zo, wat René zegt. En dan gaat Schmidt met Yorbe Vertessen uiteindelijk een spits inbrengen in de 89e minuut. Nou, dat zet zoden aan de dijk..."

"Willem II had tegen Ajax een puntje verdiend."

Maar PSV won in ieder geval nog. RKC liet afgelopen weekend twee punten liggen tegen NEC. De ploeg van coach Joseph Oosting stond in Nijmegen lange tijd 1-0 voor na een goal van Richard van der Venne, maar zag de thuisploeg vlak voor tijd langszij komen via Jonathan Okita. Daardoor liet RKC de kans liggen om te stijgen naar de knappe elfde plaats in de Eredivisie. De ploeg van Oostingh staat nu dertiende. De druiven waren afgelopen weekend ook zuur voor het geplaagde Willem II. De ploeg van trainer Fred Grim leek zaterdag op weg naar een stuntje tegen koploper Ajax. De wedstrijd leek te eindigen in 0-0, maar negen minuten voor tijd besliste Jurriën Timber het duel alsnog in Amsterdams voordeel. "Heel zonde", blikte René terug. "Willem II voetbalde een goede wedstrijd. Willem II had een puntje verdiend en dan hadden 'wij' een beetje kunnen inlopen."

"Willem II moet zich nog altijd heel veel zorgen maken."

Ook op Willy maakten de Willem II'ers afgelopen weekend een goede indruk. "Jammer dat ze gelijkspel niet konden vasthouden. Maar over de hele wedstrijd was Ajax toch de betere ploeg. Dan verdien je ook te winnen. Ik denk dat Willem II zich nog steeds heel veel zorgen moet maken. Die ploeg is nog niet uit de gevarenzone."