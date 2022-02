Weer een vrachtwagen gekanteld door harde wind op Moerdijkbrug

Foto: Rijkswaterstaat Verkeersinformatie/Twitter. Foto: Rijkswaterstaat Verkeersinformatie/Twitter. Volgende Vorige 1/2 Foto: Rijkswaterstaat Verkeersinformatie/Twitter.

De Moerdijkbrug (A16) van Rotterdam richting Breda was maandagochtend rond half twaalf dicht vanwege een gekantelde vrachtwagen. De truck waaide om door de harde wind. In het hele land geldt maandag code geel vanwege zware windstoten. Om iets voor één uur waren de bergingswerkzaamheden klaar en was de weg weer vrij.

Het verkeer richting Breda kon omrijden via Hellegatsplein (A15, A29, A59. A17), maar vanwege de drukte ontstond op zowel de A15 als de A29 een uur file. Moerdijkbrug uren dicht

De A16 van Rotterdam richting Breda was vrijdag ook afgesloten. Storm Eunice blies toen meerdere vrachtwagens omver. Vanwege de harde wind konden bergers ze niet wegslepen, waardoor de weg vier uur lang geblokkeerd was. Zo zag het er vrijdag uit op de Moerdijkbrug: