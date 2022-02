Nieuwe burgemeester moet werken aan sociaal en leefbaar Eindhoven

John Jorritsma (foto: ANP)

Toen Omroep Brabant de Eindhovenaren vroeg om hun wensenlijst voor de nieuwe burgemeester kwam daaruit dat hij niet arrogant en niet onbeleefd mocht zijn. En het zou fijn zijn als hij voor PSV is en niet voor Ajax. Nu is de uitslag van de officiële enquête bekend: de nieuwe burgemeester van Eindhoven moet werken aan een sociale en leefbare stad. 5406 bewoners vulden de enquête in.

Heel Eindhoven mocht meedenken over nieuwe burgemeester en daarom kwam er een maand geleden een bewonersenquête. Waar moet een burgemeester aan voldoen? Welke eigenschappen moet de nieuwe burgemeester hebben die passen bij Eindhoven? Dinsdag zijn de resultaten van de bewonersenquête van de gemeente bekendgemaakt. Bewoners konden eigenschappen aanvinken die ze belangrijk vinden. 60 procent: de burgemeester moet werken aan een sociale en leefbare stad. Dit scoort veruit het hoogst.

39 procent: de burgemeester heeft gevoel voor het eigen karakter en de cultuur van Eindhoven.

38 procent: de burgemeester begeeft zich onder de inwoners.

33 procent: de burgemeester is daadkrachtig en besluitvaardig.

33 procent: de burgemeester bereikt iets voor de stad in de provincie, Den Haag en Europa. Strijden voor Eindhoven

Eindhovenaren konden ook opschrijven wat ze belangrijk vinden. Daar stonden reacties als: "De burgemeester moet staan en strijden voor Eindhoven alsof het de grootste stad van Nederland is. Wij Eindhoven zijn niet minder belangrijk dan Amsterdam of Rotterdam."

"Een herkenbare persoonlijkheid. Iemand waar je trots op kunt zijn en waarvan je kunt zeggen: 'Daar komt iemand binnen'." De gemeenteraad neemt de uitslag van de enquête mee bij het opstellen van het burgemeestersprofiel. Het uiteindelijke profiel stelt de gemeenteraad op 19 april vast. In oktober vorig jaar gaf burgemeester Jorritsma aan dat hij stopt als burgemeester. Afhankelijk van het verloop van de procedure kan de opvolger van John Jorritsma ergens rond september beginnen. Jorritsma is dan 6 jaar burgemeester geweest.