Stefan en zijn 6 sledehonden strijden om de wereldtitel in Noorwegen

Een sprookjesachtig bergdorp, temperaturen van -7 graden en een dik pak sneeuw: Stefan Donker (33) uit Veldhoven wordt er meer dan warm van. Met zijn zes sledehonden strijdt hij voor goud op het WK Sledehondenrennen in Noorwegen. “Ik heb dit echt ongelofelijk gemist.”

Het levert sprookjesachtige beelden op. Honden trekken Stefan en zijn slee door de meest wonderlijke sneeuwlandschappen bij het Noorse bergdorpje Gåsbu. “Dit is echt uniek. Dit is een van de mooiste plekken ter wereld”, zegt hij glunderend. “Soms kom je een rendier tegen als je geluk hebt.” “Dit is het walhalla voor de sport. Het is midden in een bos, met mooie open vlaktes. Alles was je nodig hebt is er”, zegt hij vol enthousiasme. Op de achtergrond is het geblaf van zijn honden te horen. “Ik ben ze net aan het voeren”, lacht hij. Het is een speciaal ras voor de sport. “Een kruising van Husky’s en jachthonden. Met mooie blauwe ogen.”

"Het gaat echt ongelofelijk hard."

De race is verspreid over drie dagen, de eerste is komende vrijdag. Per dag moet hij 11,5 kilometer zo snel mogelijk afleggen. “Je gaat dan rond de 35 kilometer per uur. Het gaat echt ongelofelijk hard, zeker met de bochten. Je staat met je voeten op de grond, met alleen latten ertussen”, vertelt de topsporter. “Je moet mee met de honden. Dat maakt het zo spectaculair.”

“In Nederland heb je vaak alleen maar modder.”

Trainen in de sneeuw in een ver land zat er door corona lange tijd niet in. Daarom oefende hij met een slee op wieltjes in Tilburg. Dat was toch net een tikkeltje anders dan een sprookjesachtig landschap 2000 kilometer van huis. “In Nederland heb je vaak alleen maar modder.” Toch was er een klein wonder: “We hadden vorig jaar even sneeuw in Nederland. Dat was echt uniek.”

Trainen in Nederland met sneeuw! (foto: Peter Slams hobbyfotografie).

Wedstrijden waren door corona helemaal niet mogelijk. “En dat is juist heel belangrijk voor het trainen van jonge honden. Je wil ze laten wennen aan publiek, speakers en de hele omgeving”, weet hij. Dat kon dus niet. Het leverde een dilemma op. “Ga ik voor een ervaren, vertrouwde hond of ga ik een jonge hond vooropzetten die misschien een hogere topsnelheid heeft?” Hij koos voor een mix.

"Geen vrouw die elk weekend alleen maar wil shoppen.”

Ook Stefans vrouw Ilse is verknocht aan de hondensport. Ze hoort bij Team NL en zorgt voor alles om de wedstrijd heen. Ze verzorgt de honden vangt Stefan op voor en na de race. “Je doet het echt samen. Het is onze kracht dat we het allebei zo leuk vinden.” Hij lacht: “Dan heb je natuurlijk geen vrouw die elk weekend alleen maar wil shoppen.” Aan hun laatste echte wedstrijd in de sneeuw hebben ze warme herinneringen. Dat was het Europees kampioenschap in het Zweedse Asarna in februari 2020. Ze werden Europees Kampioen. De openingsceremonie van het WK is op woensdag. Stefan hoopt op goud: “Hopelijk kunnen wij de Nederlandse eer hoog houden!”

Stefan in actie in Noorwegen (foto: Beeld Tartok Speed).