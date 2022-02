Beschuit met Oeteldonkse muisjes voor carnavalskindjes in het Jeroen Bosch

Met carnaval kun je niet vroeg genoeg beginnen. Daarom krijgen kersverse ouders in het Jeroen Bosch Ziekenhuis geen blauwe of roze muisjes met het feest der feesten. Ze krijgen beschuit met Oeteldonkse muisjes in de trotse kleuren van de stad: rood, wit en geel. "Superleuk", lacht Helena Satter, die net bevallen is van haar dochtertje Evi.

Vol trots laat de 32-jarige moeder Helena haar pasgeboren baby'tje zien. Ze is geboren op de wel heel speciale datum: 22-02-2022 om, jawel, twee uur 's nachts. En kort na de geboorte kreeg het kersverse gezin de wel heel bijzondere muisjes. "Het gaat een echt carnavalsvierdertje worden, zeker als ze op haar vader lijkt", lacht haar moeder.

"Het is superleuk dat die muisjes er nu zijn. Heel erg origineel", zegt de stralende Helena. Opvallend genoeg woont ze net aan de andere kant van de grote rivieren, namelijk in het Gelderse Herwijnen. Toch is er voldoende reden om het kindje een Bosschenaar te noemen. "Ze is hier in het ziekenhuis geboren. Ik heb hier echt het thuisgevoel en ik heb hier in Den Bosch op school gezeten. En haar vader is dus echt een carnavalsvierder."

Oeteldonk-sjaal

En het kindje is overladen met veel meer Bossche spullen. Fotogeniek als ze is, poseert ze met een rood-wit-gele Oeteldonk-sjaal, gebreid door ziekenhuispersoneel. Ook het carnavalsembleem 'Bossche Baby' maakt meteen duidelijk voor welke stad haar carnavalshartje klopt. Moeder draagt zelf een embleem met daarop de tekst: 'ut Liefste Moederke'.

Het idee voor de carnavaleske muisjes kwam van een verpleegkundige van het Bossche Ziekenhuis: Madeline van den Berg. Een moeder was met carnaval uitgerekend, maar zou toch eerder gaan bevallen. De vrouw zei toen gekscherend tegen die verpleegkundige: "Ah, nou nog geen Oeteldonkse muisjes voor mij." Pas later viel het kwartje bij de verloskundige en was een nieuw idee geboren.

Durske of jungske

Verpleegkundige Madeline belde naar zoetekauw en ondernemer Olaf Ouwerkerk. En die wilde dat wel regelen. "Ik heb geen seconde getwijfeld. Het is een harstikke leuk idee", lacht hij. Het strooisel wordt ook op de markt gebracht onder de naam Oeteldonkse Stadsgenootjes. Op het doosje staan teksten als: 'Welkom skon durske/jungske in Oeteldonk.'

Het zijn niet de eerste muisjes die de trots van een regio of stad uitstralen. Brabantse muisjes maakt Ouewerkerk sinds vorig jaar. En ook Breda en Eindhoven hebben bijvoorbeeld al eigen muisjes.