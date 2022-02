Man die nep-inzamelingsactie organiseerde krijgt een jaar celstraf

Een 21-jarige man uit Helmond moet een jaar de gevangenis in omdat hij deed alsof hij geld inzamelde voor familie van de omgekomen Bas van Wijk. Het geld kwam nooit bij de nabestaanden terecht.

Bas van Wijk (24) werd in augustus 2020 doodgeschoten in Amsterdam, toen hij wilde voorkomen dat het horloge van een vriend gestolen werd. Na het overlijden van Van Wijk startte een 21-jarige Helmonder een online doneeractie.

Naar eigen zeggen was dit om geld op te halen voor de uitvaartkosten. De familie van de omgekomen man wist nergens van en was niet blij met de inzamelingsactie.

Whatsappfraude

De nabestaanden schakelden de politie in. Wat bleek: de donaties kwamen terecht op de bankrekening van de man uit Helmond. Ook ontdekte de politie dat de man nóg twee doneeracties was gestart.

Daarnaast heeft de man volgens de rechter tussen maart en augustus 2020 ook via Whatsapp gefraudeerd. Hij stuurde voornamelijk oudere mensen, betaalverzoeken uit naam van hun zoon of dochter. Eén van zijn slachtoffers maakte meer dan 6500 euro over.

Oplichting

Via Marktplaats en Facebook bood de man daarbij tussen januari 2020 en februari 2021 verschillende spullen aan. Hij incasseerde betalingen, maar stuurde de beloofde artikelen nooit op.

De rechtbank legt de man uit Helmond een jaar celstraf en 240 uur werkstraf op. De man heeft ernstige gedragsproblemen en moet zich van de rechter daarom ook regelmatig melden bij de reclassering en zich laten behandelen in een kliniek.

