Nep-inzamelingsactie voor familie van omgekomen helden: celstraf geëist

Een man van 21 uit Helmond zou een jaar de cel in moeten, omdat hij deed alsof hij geld inzamelde voor nabestaanden van de omgekomen Bas van Wijk en Marcin Kolczynski. De opbrengst was echter helemaal niet voor hen bedoeld. Het Openbaar Ministerie wil dat de verdachte daarom de cel indraait voor oplichting.

De 24-jarige Bas van Wijk (24) werd in augustus 2020 doodgeschoten in een park in Amsterdam. Hij wilde voorkomen dat een horloge van zijn vrienden werd gestolen. Het uurwerk leek kostbaar, maar het ging om een imitatie-Rolex.

Enkele dagen later begon de Helmonder volgens het Openbaar Ministerie (OM) een online doneeractie, zogenaamd om geld op te halen voor de uitvaartkosten. De familie van Van Wijk wist nergens van en ze meldde zich bij de politie in Amsterdam.

De politie nam contact op met de aanbieder van de website, waarna er snel een eind kwam aan de doneeractie. Hierdoor bleef het bij een klein bedrag, dat direct is teruggestort op de bankrekeningen van de donateurs.

Verdronken Pool

Het onderzoek leidde naar de Helmonder. Hij zou achter nog twee verdachte doneeracties zitten. Zo was mensen gevraagd geld te storten op een rekening voor de vrouw en kinderen van Marcin Kolczynski. Deze Pool werd in augustus 2020 in kritieke toestand uit het water gehaald nadat hij bij Den Helder drie kinderen van de verdrinkingsdood had gered. De man overleed in een ziekenhuis.

Op Doneeractie.nl werd gesuggereerd dat er 20.000 euro zou worden ingezameld voor de nabestaanden van Kolczynski. Er werd uiteindelijk nauwelijks iets gedoneerd, maar het wordt de Helmonder wel zeer kwalijk genomen.

WhatsApp-fraude

Hem wordt ook WhatsApp-fraude verweten: een van zijn slachtoffers had meer dan 6500 euro overgemaakt. Ook is hem verduistering en diefstal van geld en witwassen ten laste gelegd.

Het OM wil dat hij zich verplicht laat behandelen. Ook zou hij onder toezicht van de reclassering moeten worden gesteld en moet iemand zijn uitgaven in de gaten houden. De officier eiste ook een jaar voorwaardelijke celstraf, die hij moet uitzitten als hij de komende drie jaar weer in de fout gaat.

'Komt zelden voor'

De politie Oost-Brabant laat desgevraagd weten dat oplichting in de vorm van nep-inzamelingsacties gelukkig niet vaak voorkomt, al worden hiervan geen gegevens bijgehouden.

Ook Gijsbert Koren van Crowdfundingscijfers.nl heeft het idee dat deze vorm van fraude, voor zover bekend, zelden wordt gepleegd. Volgens hem kiezen fraudeurs meestal niet voor crowdfundingsites omdat die daardoor 'heel openbaar en transparant’ wordt.

