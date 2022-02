Secretaresse van ziekenhuis vrijgesproken van snuffelen in dossiers

Grote opluchting bij de 59-jarige Sylvia uit Roosendaal, die jarenlang als secretaresse op de spoedhulp van het Bravis ziekenhuis in medische dossiers zou hebben gesnuffeld. De rechter in Breda heeft haar woensdagmiddag vrijgesproken. Volgens de rechter is er onvoldoende bewijs dat Sylvia stiekem in medische dossiers van de ex-vrouw van haar man heeft gekeken.

De zaak deed veel stof opwaaien en heeft alle ingrediënten van een soap. Zo zouden medische gegevens van de ex-vrouw van de man van Sylvia, in een boek staan. Het boek dat Sylvia samen met haar man in eigen beheer heeft uitgegeven.

Boek over vechtscheiding

Het slachtoffer, Johanna, kwam er achter dat in haar dossiers was gesnuffeld toen het gewraakte boek over de vechtscheiding verscheen. Daarin wordt de vrouw met de grond gelijk gemaakt en zouden medische details over haar te lezen zijn. Het boek is inmiddels door de rechter verboden.

Sylvia zegt dat ze tijdens haar werk in het ziekenhuis niet verder kwam dan de voorpagina van dossiers. Volgens haar heeft het Bravis ziekenhuis haar in paniek ontslagen. De rechter vindt ook dat er niet voldoende bewijs is dat de vrouw in het medisch dossier van Johanna heeft gekeken.

Johanna, het vermeende slachtoffer, mocht woensdag bij de rechtbank een verklaring afleggen. Daarin zegt ze dat ze de grond onder zich voelde wegzakken toen ze het boek onder ogen kreeg: "Ik wordt neergezet als een heks. Het boek is dan wel verboden, maar duikt steeds weer op, ik heb daar veel last van." Johanna zegt last te hebben van slapeloosheid en paniekaanvallen.

Verstandige kinderen

Dat vrede tussen de twee exen er niet meer inzit werd wel duidelijk na de rechtszaak. De twee vrouwen gunnen elkaar geen blik in de ogen. Als de man van Sylvia vertelt dat hij door de ruzies zijn kinderen al jarenlang niet mag zien, roept zijn ex: "Dat komt omdat je verstandige kinderen hebt". Nu Sylvia is vrijgesproken is de zaak strafrechtelijk afgedaan.

Johanna is er nog niet klaar mee, zegt ze. De vrijspraak is voor haar moeilijk te verkroppen: "Er is voldoende bewijs, alleen justitie wil het niet zien", zegt ze. Dat het boek dat haar ex-man schreef uit de handel is gehaald, zegt volgens Johanna genoeg: "Een boek wordt niet zomaar verboden."

Dat de strafzaak niet de schoonheidsprijs krijgt erkent ook de rechter. Na afloop van de zitting sprak hij van een strafrechtelijk drama en zei dat er veel fouten zijn gemaakt.