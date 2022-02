Rico Verhoeven en Michael van Gerwen promoten omstreden cryptomunt

Foto: ANP

Kickbokser Rico Verhoeven uit Halsteren en darter Michael van Gerwen uit Vlijmen lieten zich deze week op social media lovend uit over een nieuwe digitale munt. Dat komt ze op veel kritiek te staan van fans, en financieel experts waarschuwen voor de munt: “Ze hebben geen idee wat ze promoten.”

Wim Heesterbeek & Ron Vorstermans

Het gaat om de munt Florin, gestart in 2020. Die nam de afgelopen dagen flink in waarde toe, tot groot enthousiasme van de twee sporters die allebei vroeg geïnvesteerd lijken te hebben en dus een mooie winst maken. ‘Only coin that’s going up in value at the moment’ tweette Van Gerwen, Verhoeven spreekt van een ‘awesome project’. De tweets kunnen op veel reacties rekenen, de meeste niet positief.

‘Behoorlijk schunnig’

Cryptodeskundige Frank van Weert kijkt op van Florin: “Of een project daadwerkelijk oplichterij is, is vaak pas achteraf te zeggen nadat de makers er met de centen vandoor zijn, maar ik zie wel een aantal rode vlaggen.” Michaël van de Poppe, oprichter van cryptocommunity Eight Global is stelliger. “Ik heb het onderzocht en het is behoorlijk schunnig, alles wijst op oplichterij. Rico en Michael hebben geen idee wat ze promoten.“ Wat zijn die ‘rode vlaggen’ dan? Het feit dat er weinig munten in omloop zijn en je er maar bij één cryptobank in kan handelen wijst volgens deskundigen op een groot risico op verlies. Dat de prijs enorm stijgt in een periode dat andere cryptomunten juist dalen wordt ook vaak genoemd, zeker omdat onduidelijk is waaróm Florin stijgt. Critici spreken van een hype, waar vooral de oprichters als eerste investeerders van zullen profiteren door op het juiste moment te verkopen.

Geen verhaal

Maar waarom zou iemand hier dan aan mee willen doen? Erik Mauritz, hoofd van beleggersdesk IEX snapt het wel. “Als je de site bekijkt zie je meteen hoge rendementen. Iedereen hoopt dan natuurlijk ook zulke rendementen te kunnen maken. Het taalgebruik geeft ook het idee dat het allemaal heel betrouwbaar is.” Mauritz kan niet ontdekken wat deze cryptomunt uniek maakt. “Het is op het eerste gezicht gewoon de zoveelste munt met als enige 'selling point' een beperkt aanbod, er is verder geen verhaal. Ik wil iedereen waarschuwen dat de kans groot is dat ze geld verliezen door hier in te stappen.” Mauritz vindt dat je beter kunt investeren in bedrijven die wel een ‘verhaal’ hebben en ook echt winst maken: “Als je echt wilt beleggen, kijk dan eens naar een mooi Brabants bedrijf als ASML.” ‘Niet betaald’

Rijk Plasman is de bedenker van Florin en stoort zich aan de kritiek. “Veel mensen vinden het niet oké als je veel geld verdient met digitale munten.” Dat Florin geen praktische toepassing heeft erkent hij: “Daar ben ik ook eerlijk over. Mensen kopen crypto omdat ze rijk willen worden, niet omdat het ooit een echt betaalmiddel wordt.” Ook de grote risico’s worden niet door hem ontkent. “Slimme handelaren kunnen geld verdienen, de markt is open voor iedereen. Als mensen me een oplichter vinden moeten ze maar aangifte doen.” Terug naar de Brabantse sporters. Rico Verhoeven geeft aan niet betaald te hebben gekregen voor zijn tweet, ook bedenker Plasman ontkent dit. Erik Mauritz vermoedt dat ook Van Gerwen de munten zelf in bezit heeft: “Dan profiteren ze van een prijsstijging. Waarom zouden ze er anders opeens over gaan twitteren? Wat mij betreft moet je nooit gaan beleggen alleen omdat een bekende sporter het zegt. Rico en Michael zijn goden in hun sport, maar voor zover ik weet geen topbeleggers.” Michael van Gerwen was niet bereikbaar voor commentaar. Inmiddels is de koers van Florin gekelderd: