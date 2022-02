Antoine zit iedere dag uren in de meterkast van zelfontworpen slimme huis

De meeste mensen trekken niet iedere dag de deur van de meterkast open. Antoine Post uit Helmond doet bijna niet anders. Hij zit dagelijks wel een paar uur in de meterkast van zijn zelfontworpen slimme huis. Antoine is net afgestudeerd als ingenieur en woont sinds een paar maanden in zijn appartement. Voor hem is het huis een speeltuin waar hij volop kan experimenteren: "Tot nu toe is het helemaal top."

Het grootste snufje is de ondergrondse watertank. Ruim 100.000 liter water zit erin. In de zomer wordt het water opgewarmd. In de winter wordt die warmte gebruikt om het huis knus te krijgen. Jarenlang werkte Antoine en zijn medestudenten aan het ontwerp van het huis. Nieuwsgierige mensen drukken soms hun neus tegen het raam, tot grote hilariteit van Antoine.

Pas als Antoine een paar deuren opengooit, zie je de techniek. De meterkast is zo groot dat je er bijna in kunt rondlopen. Er lopen heel wat draden en er flikkeren lampjes. Alle apparaten communiceren met elkaar. De zonnepanelen 'praten' met de waterpomp of met gewoon het stroomnet.

De vaat staat nog in de keuken, de pizza heeft hij net naar binnen gewerkt. "Dit is een heel normale keuken", zegt Antoine. "Je moet niet de hele tijd zien dat je in een heel slim huis woont."

Er zijn nog zat uitdagingen in de woning. Want wat kan die bak met water onder het huis eigenlijk allemaal? "We hebben het in de winter geïnstalleerd, dus we hebben hem nog niet helemaal heet gekregen", zegt Antoine. Naast zijn appartement komen er nog twee andere appartementen te huur in de woning. "Die bewoners moeten er wel tegen kunnen dat er in dit huis wordt geëxperimenteerd."

De komende jaren hoopt Antoine erachter te komen of het systeem van zijn slimme huis commercieel op de markt kan komen. "Nu zijn er drie appartementen op aangesloten, maar we zijn ook aan het kijken naar zes appartementen, die allemaal op hetzelfde systeem draaien. Dan heeft niet iedereen een warmtepomp nodig, maar kun je hem delen met meer mensen. Het is veel efficienter."

Antoine vindt het spannend om in het huis te wonen. "Je weet in het begin niet of alles werkt. Maar tot nu toe gaat alles goed. We maken hier straks deel uit van de slimme wijk in Helmond en zitten vlak naast het treinstation. Het is helemaal top."

