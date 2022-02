Michael van Gerwen over cryptohandel: 'Niemand weet waar 'ie over praat'

Michael van Gerwen zegt nooit de bedoeling te hebben gehad de omstreden cryptomunt Florin te promoten onder zijn volgers. Wel staat hij nog vierkant achter de munt. Hij noemt de handel in digitale munten 'een hobby'tje' dat we vooral niet te serieus moeten nemen. "Soms heb je pech, soms heb je geluk. Ik heb vooral pech trouwens."

Samen met Rico Verhoeven schreef Van Gerwen afgelopen week op social media met veel enthousiasme over Florin. Verschillende volgers van de darter reageerden daar afwijzend op, ze noemen Florin een onbetrouwbare munt en sommigen vermoeden zelfs een scam, oplichting. Financieel deskundigen waarschuwden bij Omroep Brabant voor de munt.

'Probeer dit eens'

Van Gerwen zegt net als Verhoeven niks betaald te hebben gekregen voor de tweet. "Sterker nog, ik heb nog nooit met de bedenker Rijk Plasman gesproken. Wel heb ik ooit gepokerd met zijn vader, advocaat Peter Plasman."

Hoe komt hij dan bij Florin terecht? "Via via, heel veel zakenmensen zitten er in. Die zeiden 'probeer dit eens'. Op hun website staat een heel dik handboek in het Engels. Als je dat leest dan weet je: hier zit iemand met verstand achter. En het is een puur Nederlandse munt, dat vind ik leuk", aldus Van Gerwen.

Voorbeeldfunctie

Het stoort hem dat het nu lijkt of hij zijn volgers wil beïnvloeden. "Als je een reclame van Holland Casino ziet, ren je toch ook niet meteen naar een fruitautomaat? Ik vind het gewoon leuk. Ik zit in heel veel verschillende cryptomunten."

Van Gerwen vindt niet dat hij een verantwoordelijkheid heeft tegenover zijn dik 385.000 volgers. "Ik zeg toch niet dat je moet kopen? En als mensen wel kopen, dan hoop ik dat ze geluk hebben en dat de waarde hoog blijft."

'Wie zijn die deskundigen?'

Zelf had hij dat geluk niet altijd. "Shiba Inu is ook zo'n coin, die heb ik ook ooit gekocht. Nou het is om te janken hoe die nou staat. Soms heb je pech, soms heb je geluk. Ik heb vooral pech trouwens. Maar het is een hobby'tje, meer niet." De negativiteit stoort hem: "Over iedere nieuwe munt zeggen ze dat 'ie klote is."

En die deskundigen, daar wil Van Gerwen ook wat over kwijt: "Wie zijn die deskundigen die nu Florin afvallen? Zijn dat dezelfde die voorspelden dat bitcoin ooit 100.000 euro waard zou worden? Niemand weer waar 'ie over praat in de cryptowereld, iedereen weet het beter."

Voorlopig verkoopt Van Gerwen in ieder geval niet: "Ik zie het over een paar jaar wel."

