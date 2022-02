Historische treinwagons Kamp Vught staan na millimeterwerk op hun plek

Bij de ingang van Nationaal Monument Kamp Vught staan sinds donderdagmiddag twee historische treinwagons. Soortgelijke wagons werden in de Tweede Wereldoorlog gebruikt om gevangenen uit het concentratiekamp af te voeren naar vernietigingskampen Duitsland. Militairen van de genie hesen de twee wagons op hun plaats.

"Het is millimeterwerk tussen de bomen", vertelt sergeant-majoor Noureddine terwijl zijn collega korporaal Kas een handje vol militairen commandeert hoe het hijsen moet gebeuren. Het plaatsen van de wagons wordt gedaan door 101 Geniebataljon uit Wezep.

"Je moet je voorstellen dat er rond de tachtig mensen drie dagen en nachten in zo'n wagon onderweg waren naar Auschwitz", vertelt directeur Jeroen van den Eijnde van het Nationaal Monument toen de wagons in september aankwamen in Vught. De wagons moesten toen nog gerestaureerd worden. Dat gebeurde op het terrein de Van Brederodekazerne, het Genie Opleidings- en Trainingscentrum van de Koninklijke Landmacht.

De spoorlijn naar het voormalige kamp Vught werd vooral gebruikt om vliegtuigwrakken aan te voeren. Dat schroot werd opnieuw gebruikt in de oorlogsindustrie. Voor de aanvoer van het zware materieel legden gevangenen begin 1944 het spoortracé van 3,5 kilometer aan. Maandelijks gingen er 350 tot 400 wagons met schroot het kamp in en uit. Alleen de laatste vier transporten van gevangen vertrokken via deze spoorlijn naar Auschwitz, Sachsenhausen en Ravensbrück.