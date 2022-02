Burgemeester in tranen bij raadsvergadering ontslagen wethouder Someren

Het ontslag van wethouder Guido Schoolmeesters van de gemeente Someren is ook burgemeester Dilia Blok niet in de koude kleren gaan zitten. Toen ze de vragen van de gemeenteraad donderdagavond beantwoordde, barstte ze in huilen uit. De raad stelde onder meer vragen over de manier waarop de leden zijn geïnformeerd rondom het ontslag van Schoolmeesters en of ambtenaren zijn geïntimideerd.

Schoolmeesters is woedend over zijn ontslag en vecht met juridische procedures om zijn naam te zuiveren. Een paar weken geleden werden drie ambtenaren gehoord voor de rechter over de totstandkoming van het onderzoeksrapport dat de basis was voor het ontslag.

De oud-wethouder is ontslagen, omdat hij niet integer gehandeld zou hebben. Hij zou zijn zoon hebben bevoordeeld bij het kopen van een starterswoning in de wijk Groote Hoeven. Ook zou hij een bouwbedrijf hebben voorgetrokken.

De ambtenaren herkenden zich niet terug in het rapport. Volgens hen was er geen sprake van bevoordeling. Ook waren zij 'verbaasd' en 'ontdaan' over het feit dat hun antwoorden op vragen die de gemeenteraad had gesteld over de kwestie waren veranderd. Ook vertelden zij onder ede dat ze in een intimiderend gesprek verzeild raakten toen ze bij de gemeentesecretaris en burgemeester om opheldering vroegen.

De raad stelde donderdagavond ruim vijftig vragen onder meer om erachter te komen of hij inderdaad verkeerd was geïnformeerd. Burgemeester Dilia Blok zei de antwoorden inderdaad te hebben veranderd, maar bleef achter haar antwoorden staan. "Ik denk dat ik de vragen goed heb beantwoord, maar het had iets beter en vollediger gekund. Ik had het antwoord van de ambtenaren erbij kunnen doen, maar ik had inmiddels het onderzoeksrapport en dus meer informatie dan zij."