3, 2, 1...Fijnfisjenie! 3 Uurkes Vurraf barst zometeen eindelijk weer los

Nog snel een selfie als iedereen nog fris en fruitig is (foto: Twan Spierts).

We hebben er lang op moeten wachten, maar om drie uur vrijdagmiddag klinkt het dan eindelijk weer: 3, 2, 1...Fijnfisjenie! En dan weet je: 3 Uurkes Vurraf is los. In Eindhoven is het feest vrijdagmiddag al begonnen, nog voordat het echt is begonnen. De gezichten staan op standje feest, de outfits ruiken nu nog naar wasmiddel en de tap wordt al uitgetest.

Vanaf drie uur is 3 Uurkes Vurraf via een livestream op deze site te volgen. Dus trek een biertje open en geniet! De officiële start van carnaval wordt dit jaar niet gevierd met duizenden feestgangers. Slechts een paar honderd gelukkigen mogen de tent in. Maar het mag de pret niet drukken. Want sjongejonge, wat keken we hiernaar uit.



Twee vrolijke vrienden zijn er al op tijd bij. Hun toegangskaartjes wonnen ze met het puzzelspelletje op Omroep Brabant Radio. In de uitzendingen kwamen letters voorbij, die een woord vormden. En dat woord moest worden doorgebeld. "We speelden mee op kantoor. Als we met klanten zaten te bellen als er een letter kwam, dan riepen we: even wachten, we bellen zo terug!" De heren hebben er gruwelijk veel zin in. En zij zijn niet de enigen. Fijnfisjenie!

Het feest is al begonnen nog voordat het is begonnen (foto: Twan Spierts).