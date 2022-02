Zo zagen de hossende mensen in het wild eruit tijdens 3 Uurkes Vurraf!

14.11

De officiële start van carnaval wordt dit jaar niet gevierd met duizenden feestgangers. Slechts een paar honderd gelukkigen mogen de tent in. Maar het mag de pret niet drukken. Want sjongejonge, wat keken we hiernaar uit. Ook jullie thuis trouwens:

Twee vrolijke vrienden waren er al op tijd bij. Hun toegangskaartjes wonnen ze met het puzzelspelletje op Omroep Brabant Radio. In de uitzendingen kwamen letters voorbij, die een woord vormden. En dat woord moest worden doorgebeld. "We speelden mee op kantoor. Als we met klanten zaten te bellen als er een letter kwam, dan riepen we: even wachten, we bellen zo terug!"

De heren hebben er gruwelijk veel zin in. En zij zijn niet de enigen. Fijnfisjenie!