Viervoudig olympiër Bas Verwijlen stopt met schermen

Schermer Bas Verwijlen uit Oss heeft zijn loopbaan beëindigd. De 38-jarige Verwijlen, specialist in het onderdeel degenschermen, deed vier keer mee aan de Olympische Spelen.

"Ik heb de tijd genomen voor mijn besluit", zegt Verwijlen tegen het AD. "En het voelt goed zo. De afgelopen jaren zijn tropenjaren geweest met fulltime schermen, een fulltimebaan en mijn gezin. Het alternatief was om nog een olympische cyclus door te gaan. Dat had gekund, maar de kans wordt groter dat je het net niet haalt. Ik kijk er naar uit om meer tijd te hebben voor andere leuke dingen."

Op de Olympische Spelen van 2008 in Beijing haalde Verwijlen de kwartfinales. Op de spelen van 2012 reikte hij tot de laatste zestien en in zowel 2016 als 2020 verloor hij in de tweede ronde van het olympisch schermtoernooi.

Olympisch afscheid op coronaspelen

De coronaspelen van 2020 in Tokio, die uiteindelijk in 2021 werden gehouden, waren voor Verwijlen dus zijn laatste spelen. Hij noemde de omstandigheden waaronder de atleten daar in actie moesten komen bij terugkomst in Nederland destijds 'niet leuk’. Hij zat op weg naar Japan op de beruchte KLM-vlucht. De vlucht waar achteraf zes van de zeven positief geteste Nederlanders in Tokio op zaten.

De enige sporter met wie hij op anderhalve meter afstand contact had, testte positief: taekwondoka Reshmie Oogink. “Toen ik dat hoorde, dacht ik dat het klaar was”, vertelde hij bij terugkomst.