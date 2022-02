Met carnaval gaan we massaal de drukte in: ‘Het zal je even duizelen’

Wachten op privacy instellingen... Volgende Vorige 1/1 Ga jij carnaval vieren in alle drukte?

We mogen weer! Hossen, springen en polonaise zónder anderhalve meter. Nu nagenoeg alle coronamaatregelen vervallen, vieren we de komende dagen carnaval waarschijnlijk hutjemutje dicht op elkaar. Daar moeten we met z’n allen wel even aan wennen.

Lobke Kapteijns Geschreven door

Omroep Brabant stelde in de poll van vrijdag de vraag of Brabanders zich massaal in het feestgedruis storten. Van de drieduizend stemmen, zegt een kleine dertien procent er totaal geen moeite mee te hebben om in een volle kroeg te staan. Maar 78 procent is er echt nog niet aan toe om te feesten in een mensenmassa.

"Die stress zelf is niet zo erg, als je maar zorgt dat je ook herstelmomenten pakt."

GZ-Psychologe Najla Edriouch uit Den Bosch herkent die terughoudendheid in haar omgeving. “Van de ene kant hoor ik dat mensen juist heel erg uitkijken naar carnaval, samenkomen hoort echt bij onze aard. De overgang naar carnaval is wel erg groot, er is veel drukte én er zijn minder maatregelen. Dat vinden veel mensen ook wel weer spannend." Ze erkent dat het stress op kan leveren als je de drukte in duikt en mensen weer dichtbij komen. “Die stress zelf is niet zo erg, als je maar zorgt dat je ook herstelmomenten pakt. Als je de hele dag carnaval viert, is het niet handig als je thuis ook de hele avond mensen over de vloer hebt. Zorg dus dat je op tijd de rust opzoekt.”

"We komen er niet van in een depressie terecht, dat staat vast.”

Al zal die behoefte aan rust wel per persoon verschillen verwacht Edriouch. “Het is ook afhankelijk uit wat voor situatie je komt. Heb je in coronatijd voortdurend thuis gewerkt en weinig mensen gezien, dan is die overgang veel groter dan wanneer je een vitaal beroep hebt en veel onder de mensen bent geweest.” Onze prikkelverwerking wordt de komende dagen dan ook uitgedaagd. “Het kan voelen als een normale drukke dag, dat het je een beetje duizelt. Maar we komen er niet van in een depressie terecht, dat staat vast.”

"We zijn toch groepsdieren en hebben graag mensen om ons heen."

De overgang van weinig sociale contacten naar carnaval zal in ieder geval veel gemakkelijker gaan dan toen we in lockdown moesten. “De lockdown ging tegen onze natuur in, we zijn toch groepsdieren en hebben graag mensen om ons heen.”