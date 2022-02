Brabantse gebouwen verlicht in kleuren van Oekraïense vlag

De Grote Kerk in Breda kleurt blauw-geel uit solidariteit voor Oekraïne (foto: gemeente Breda/Paul Depla).

Op verschillende plekken in Brabant kleuren gebouwen sinds vrijdag blauw-geel. Dat heeft niets te maken met het losgebarsten carnavalsgeweld, maar alles met de oorlog in Oekraïne die er deze week is uitgebroken. De actie is opgezet om solidariteit met Oekraïne te tonen, een land dat een blauw-gele vlag kent.

De Russische president Vladimir Poetin bestookt met zijn leger Oekraïne. Er wordt zwaar gevochten in onder meer de hoofdstad Kiev. Het westen heeft economische sancties tegen Rusland ingevoerd. Veel Nederlandse gemeenten laten door gebouwen blauw-geel te verlichten hun steun aan Oekraïne zien. Met carnaval leidt dat soms wel tot verwarring. Zo zijn de carnavalskleuren van Heesch ook blauw-geel.

