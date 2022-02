112-nieuws: aanrijding voetganger in Tilburg • dodelijk ongeluk Hoogeloon

De aanrijding vond vlak voor het centraal station in Tilburg plaats (foto: Jack Brekelmans/SQ Vision).

In dit liveblog houden we je deze zaterdag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. Hier vind je alles over ongelukken, branden en misdrijven in onze provincie.

Liveblog

04.12 Aanrijding voetganger in Tilburg Een voetganger is vrijdagnacht zwaargewond geraakt bij een aanrijding op het zebrapad voor het centraal station. Hij werd rond halfdrie geraakt door een taxichauffeur. Het slachtoffer is met spoed naar een ziekenhuis gebracht. Op het moment van de aanrijding vervoerde de taxichauffeur geen passagiers.