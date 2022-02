Carnaval in Brabant: naar buiten en met glimlach op het gezicht

Een omhelzing, het mag weer!

Brabant viert carnavalszaterdag in de buitenlucht, met een biertje in de hand. Na twee jaar zonder ons volksfeest, mogen we weer carnavallen als vanouds. Iedereen is in een mooi pèkske gehesen en loopt met een lach op het gezicht. Bekijk hier de foto's van carnavalszaterdag in Brabant.

We zijn los in Oeteldonk! De straten staan vol, mensen zijn uitgelaten. Eindelijk mogen mensen elkaar weer knuffelen en dicht bij elkaar staan.

De Bossche Parade

Voor jong en oud

In Dommelbaorzedurp staat het helemaal vol in de Kerkstraat voor eetcafé 't Geveltje. Er is geen doorkomen aan. Aan de randen van de straat dartelen kinderen rond en sommige zoeken hun heil iets verderop.

Jong geleerd is oud gedaan

Blaaskapel De Knoestjes uit Esch reist door Brabant om optredens te geven.

De jeugdprinsengroep van Dommelbaorzedurp in vol ornaat.

Het leven is goed in 't Pezerikkenland

Een terrasje, goed eten en een biertje. Wat wil een mens nog meer? In Pezerikkenland namen ze het er goed van. Bij de Kiosk vond de officiële sleuteloverdracht plaats en hesen ze de pezerik.

Jeugdprins Thomas en zijn gevolg.

Deze jolige poetsvrouwen hadden er heel veel zin in.

Smakelijk wandelen

In Krutjesgat liepen ze zaterdagmiddag een carnavaleske wandeling door het dorp. Prins Menno trapte af, samen met de plaatselijke blaaskapel Bloaskaken. Tijdens de route van zo'n elf kilometer kon ook gegeten en gedronken worden.

Prins Menno en de Blaoskaken