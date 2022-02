Carnaval in zonnige foto's: feestje in de zon, biertje in de hand

Pippi Langkous met Schrobbelèr (foto: Karin Kamp). Wie straalt er zondag meer: de zon of de carnavalsvierder? (Foto: Karin Kamp) Volgende Vorige 1/2 Pippi Langkous met Schrobbelèr (foto: Karin Kamp).

Een zonovergoten carnavalszondag in Brabant werd uitbundig gevierd met een koud pilsje en een brede glimlach op het gezicht. Nadat we vorig jaar het feest moesten overslaan, mogen we eindelijk weer aansluiten in de polonaise. Bekijk hier de foto's van deze carnavalsdag.

In Kruikenstad was het vroeg op de middag al gezellig druk. Volle straten, blije mensen, klaar voor het groen/oranje volksfeest. In de Stadhuisstraat kon je al vroeg terecht voor een broodje kroket met een Schrobbelèr, even verderop was het dansen op live muziek.

Alaaf vanuit Tilburg! (Foto: Karin Kamp)

Foto: Karin Kamp

Snoepjesdame en Prince. (Foto: Karin Kamp)

Confettifeestje. (Foto: Karin Kamp)

Knappe kwallen. (Foto: Karin Kamp)

In Döllekesgat (Oisterwijk) was het zwieren en zwaaien op de Lind. Jong en oud genoot van de carnavaleske sfeer. Ook de dames van percussiegroep Hardslag namen het ervan, nadat ze eerder een spetterend optreden hadden verzorgd.

Percussiegroep Hardslag. (Foto: Karin Kamp)

Carnaval op de Lind. (Foto: Karin Kamp)

Foto: Karin Kamp

Foto: Karin Kamp

Pezerikkengat (Hilvarenbeek) deed 't iets rustiger aan. Daar verzamelde zich een groepje feestvierders op het Vrijthof. Ook de carnavalswagen van CV Steek ônder Waoter was te bewonderen. Het gezelschap liep zaterdag mee in een nabijgelegen optocht met loopgroepen.

Foto: Karin Kamp

Foto: Karin Kamp

In D'n Haozenpot (Udenhout) knalde het dak eraf bij de Mega Outdoor Carnavals Party. Een geslaagde mix van après-ski en carnaval. Vierduizend hardstyle fans lieten zien hoe blij ze waren dat er eindelijk weer gefeest kon worden.

Foto: Karin Kamp

Gas erop! (Foto: Karin Kamp)

Foto: Karin Kamp