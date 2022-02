Belg (57) botst tegen spookrijdende vrouwen: 'Zijn leven flitste voorbij'

De Antwerpseweg in Roosendaal na het ongeluk (foto: Weginspecteur Sven / Twitter).

Een automobilist (57) uit het Belgische Essen is zondagavond aan de dood ontsnapt toen hij bij Roosendaal tegen een spookrijder botste. De 51-jarige vrouw van de Belg was op dat moment thuis en werd kort na het ongeluk door haar man gebeld: “Ik denk dat zijn leven aan hem voorbij is geflitst."

Ze moet de volgende ochtend nog bijkomen van wat haar man is overkomen. "Het begint een beetje door te sijpelen dat het veel slechter kunnen aflopen", zegt de Belgische. Ze zouden deze maandag eigenlijk naar een vakantiepark vertrekken. Of dat nog doorgaat, is de vraag.

"Twee jonge vrouwen waren zeer gevaarlijk over de weg aan het slingeren.”

Het ongeluk gebeurde rond acht uur op de Antwerpseweg (N262), de weg tussen Roosendaal en Nispen. “Een van onze drie kinderen was bij mij toen mijn man belde om te vertellen wat hem was overkomen. Hij was op weg naar huis toen hij ineens, vijftig meter voor hem, twee lichten zag opdoemen van een andere auto. Hierin zaten volgens hem twee jonge vrouwen, die, zo hoorde hij later van anderen, al enige tijd zeer gevaarlijk over de weg aan het slingeren waren en op de verkeerde weghelft waren terecht gekomen.” “Mijn man heeft uit alle macht geprobeerd een botsing te vermijden. Tevergeefs. Het moet behoorlijk beangstigend zijn geweest. Beide auto’s raakten total loss. Mijn man kon gelukkig zelf uit de auto komen, maar hij liep wel een breuk in zijn borstbeen en verscheidene gebroken ribben op." In die andere wagen vond de politie na het ongeluk cilinders met lachgas en ballonnnen.

"Ze hadden alleen een bh en een ochtendjas aan."

De Belg is ter observatie opgenomen in het Amphia Ziekenhuis in Breda. In de loop van de dag moet volgens zijn vrouw duidelijk worden hoe ernstig zijn verwondingen zijn. Volgens Daniëlle, een vrouw die in de buurt woont van de plek waar het ongeluk gebeurde, schuin tegenover haar boerderij, stapte de man razend uit zijn auto. "Ik hoorde een flinke klap en zag dat de airbag uit zijn wagen was geklapt. Volgens mij waren die meiden aan het spookrijden. Ik schat ze een jaar of twintig. Ze droegen geen gordels en keken redelijk raar uit hun ogen. Ze hadden alleen een bh en een ochtendjas, zo'n dustertje, aan. Ze reden volgens iemand die erachter reed al enige tijd vreemd. Heel de weg lag na de botsing bezaaid met stukken auto. Overigens konden ze allemaal na het ongeluk zelf uit de auto's komen."

"Ik maak me grote zorgen over de vrouwen én hun ouders."