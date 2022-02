Advocaat en zijn kinderen met dood bedreigd: Duitser krijgt taakstraf

Archieffoto: Karin Kamp

Een advocaat van een kantoor in Breda is anderhalve maand lang met de dood bedreigd. Ook de kinderen van de advocaat waren doelwit. De man die achter deze bedreigingen zat, een Duitser van 36, stond maandagmiddag voor de politierechter in Den Bosch en die veroordeelde hem tot 100 uur taakstraf.