Minister Ollongren in Volkel om straaljagerpiloten te complimenteren

Twee piloten van de Vliegbasis Volkel hebben voor het eerst boven Oost-Europa gevlogen om het grondgebied van de NAVO te beschermen. Aanleiding was de Russische inval in Oekraïne. Ze werden na hun vlucht met een F-16 verwelkomd door minister Kajsa Ollongren van Defensie.

“Het ging heel goed, soepel. We zijn op onze hoede, maar hier hebben we natuurlijk voor getraind. We zijn goed voorbereid”, zei een van de piloten. De straaljagers kunnen dag en nacht worden ingezet.

'Solidair met bondgenoten'

Minister Ollongren was speciaal naar de vliegbasis gekomen: “Onze luchtmacht levert op deze manier een belangrijke bijdrage aan onze veiligheid en ons land toont zich op deze manier solidair met onze oostelijke bondgenoten."

De commandant van vliegbasis Volkel, kolonel Marcel van Egmond, was ook bij de landing van de twee F-16’s. Volgens hem wil iedereen op de vliegbasis graag een bijdrage leveren aan de nieuwe missie. “De moraal is hoog. De inzet wordt gevoeld als een wezenlijke bijdrage, waar iedereen graag extra voor terugkomt. Het gaat mis in onze eigen achtertuin."

In totaal staan acht toestellen paraat voor inzet: F-16's van de vliegbasis Volkel en F-35's van de vliegbasis Leeuwarden. De verschillende toestellen wisselen elkaar af.

