112-nieuws: auto schampt vijf bomen • mishandelingen in Breda

13.33

De politie in Breda is maandag druk geweest met een aantal mishandelingen. In het centrum werd een 25-jarige man uit Den Bosch aangehouden. Hij had een man (22) uit Woerden mishandeld in een kroeg op de Grote Markt. Korte tijd later mishandelde een andere man een 19-jarige vrouw. Dit gebeurde ook op de Grote Markt. Het slachtoffer en de verdachte zijn bekenden van elkaar. De man is nog niet aangehouden. Weer een uur later werd een 26-jarige man uit Libië aangehouden op de Grote Markt. Hij was onder invloed van alcohol, schreeuwde tegen een agent en sloeg om zich heen. Hij heeft een nacht in de cel gezeten.