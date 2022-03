112-nieuws: zwaargewonde bij ongeval • plofkraak op juwelier in Roosendaal

10.44

Een automobilist is zwaargewond geraakt bij een ongeval op de Parallelweg in Nieuwendijk. De auto kwam in de berm terecht en belandde vervolgens in de sloot. Er kwam ook een traumahelikopter ter plekke. Het slachtoffer is door de brandweer uit de auto gehaald. De man is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht.