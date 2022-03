Buurman ontdekt kogelgaten in beautysalon: 'Dit had fout kunnen aflopen'

Een vrouw die boven de beschoten schoonheidssalon in Veghel woont, hoorde maandagnacht rond vijf uur twee knallen. Ze dacht dat er wat met haar boiler aan de hand was. Later zag haar man dat de salon beschoten was.

Haar man ontdekte twee kogelinslagen, eentje in de ruit van de salon en eentje in een deur van het appartement ernaast. "Ik ben erg geschrokken. Dit had fout af kunnen lopen, als mijn man net naar die deur was gelopen op dat moment", vertelt ze. "Eerst een steen door de ruit, nu is er geschoten. Wat is het volgende?", vraagt ze zich af.

Twee weken geleden werd een baksteen door de ruit van de salon gegooid. Nu is de zaak beschoten. De eigenaresse van beautysalon Aura Esthetics liet in een korte reactie aan Omroep Brabant weten 'heel erg geschrokken' te zijn. "Een kogel door de ruit, dit is niet normaal meer."

De vrouw zegt geen vijanden te hebben. Ze heeft naar eigen zeggen geen flauw idee waarom iemand het het op haar zaak heeft gemunt. "Ik hoop dat de politie dit tot de bodem uitzoekt."

Beelden van het onderzoek: