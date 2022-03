Actie voor Oekraïne gaat als een speer: 'Geen kleding meer brengen'

Wachten op privacy instellingen... Volgende Vorige 1/1 Inzamelingsactie van Gerard de Rooy is erg succesvol

De inzamelingsactie van transportbedrijf De Rooy in Son gaat als een speer. Er zijn al zoveel spullen ingezameld dat eigenaar Gerard de Rooy gevraagd heeft om in ieder geval geen kleding meer te brengen. "Mensen blijven maar bellen of ik nog spullen kan gebruiken. Eten roep ik dan, langer houdbaar eten maar stop met het brengen van kleding."

Lobke Kapteijns Geschreven door

Maandag startte het bedrijf met een inzamelingsactie voor Oekraïense gezinnen van chauffeurs van hun vestiging in Polen. En inmiddels staan er in de hal van het bedrijf al zeshonderd grote dozen vol met kleding. "De eerste oplegger zit vol en we krijgen nog wel drie opleggers extra vol", vertelt De Rooy.

"Het is wel een beetje uit de hand gelopen."

Hij heeft dinsdagmiddag zelf de oproep gedaan op Facebook om geen kleding meer te brengen. Want dat hebben ze inmiddels meer dan genoeg. "Het is wel een beetje uit de hand gelopen kun je stellen", zegt hij met een lach. Ze krijgen heel veel medewerking van andere bedrijven. "DAF, VDL en Mercedes hebben allemaal goederen gestuurd. Een ander bedrijf levert kartonnen dozen, iedereen draagt wel een steentje bij." Kleding hoeft dus niet meer richting Son. "We hebben al duizend dozen met vrouwenkleding gevuld en dan heb ik het nog niet over kleding voor mannen gehad", zegt Gerard de Rooy. Maar ze kunnen nog wel andere spullen gebruiken benadrukt De Rooy. Zoals thermokleding, batterijen, medicijnen, pampers en ehbo-spullen. Via de Facebook-pagina geeft De Rooy dagelijks statusupdates van hoe de actie verloopt. Zeker dertig mensen helpen De Rooy mee om al de spullen te sorteren en in dozen te doen. "De meeste van deze mensen die meehelpen ken ik niet eens. Ze komen gewoon vragen of ze mogen helpen."

"Vanmorgen stonden er zes gezinnen op de stoep."

Donderdag gaat de eerste truck rijden met spullen aan boord. Ook een Oekraïens bedrijf neemt deze week een lading mee. Een deel gaat naar gezinnen van chauffeurs van het bedrijf, de rest wordt overgenomen door een hulporganisatie aan de grens tussen Polen en Oekraïne. Inmiddels zorgt het transportbedrijf ook voor opvang voor de gezinnen van Oekraïense chauffeurs. Ze proberen woonruimte voor ze te regelen in vakantieparken in Polen. "Vanmorgen stonden er zes gezinnen op de stoep die we vervolgens elders hebben ondergebracht. We halen mensen ook op aan de grens met bussen en brengen ze dan naar opvangplaatsen. We kijken ook of er plek is in vakantieparken in Polen, dat begint nu een beetje vorm te krijgen." De inzamelingsactie gaat voorlopig ook nog door. "Zolang we de juiste spullen kunnen inzamelen en die vervolgens op de juiste plaatsen kunnen krijgen, dan gaan we er zeker mee door."