Vijfling voor schaap in Neerkant: 'Allemaal in een paar uur gezond geboren'

De zes maanden oude Sam bij de vijf kersverse lammetjes (foto: Wil en Ellis van Gog).

Bij de familie Van Gog in Neerkant wisten ze dinsdag niet wat ze zagen. Een ooi beviel in de ochtend van maar liefst vijf lammetjes. "Het schaap had een paar jaar geleden al een vierling op de wereld gezet, dat vonden wij toen al heel bijzonder. Maar vijf lammetjes, dat hadden we niet verwacht!", vertelt Ellis van Gog.

Lobke Kapteijns Geschreven door

Haar vader houdt voor de hobby tien schapen en heeft het druk in deze tijd. Verschillende schapen staan op springen en moeten de komende dagen bevallen. "Mijn vader wist dat het schaap deze week moest lammeren, vanmorgen zag hij het eerste lammetje in de wei tevoorschijn komen. Hij heeft het schaap en het lammetje naar binnen gebracht vanwege de kou, zodat ze rustig in de schuur kon bevallen."

"Mijn ogen werden steeds groter, tot ze met een volle hand stond te zwaaien."

Het tweede lammetje zat vervolgens dwars, haar vader moest een handje helpen om het geboren te laten worden. "De rest volgde al snel daarna. Alle lammetjes zijn in een paar uur tijd gezond geboren en het gaat goed met moeder en de kinderen." Haar moeder kwam het heuglijke geboortenieuws dinsdag delen met het gezin Van Gog. "Ze kwam het vertellen tegen ons zoontje Pim, hij is twee jaar. Ze vroeg: 'Weet je hoeveel lammetjes er zojuist geboren zijn?' En ze begon met aftellen van één naar vijf. Mijn ogen werden steeds groter, tot ze met een volle hand stond te zwaaien."

"Dan moeten we wel heel veel beschuiten eten de komende tijd."

De komende tijd worden er naar verwachting nog meer lammetjes geboren. De beschuit met muisjes slaan ze over. "Dan moeten we wel heel veel beschuiten eten de komende tijd."