Vogelgriep op vleeskuikenbedrijf in Son: 170.000 dieren worden geruimd

Op een vleeskuikenbedrijf in Son is vogelgriep vastgesteld. Om verspreiding van het virus te voorkomen worden de ongeveer 170.000 dieren op het bedrijf door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) geruimd.

Het gaat waarschijnlijk om een hoogpathogene variant, die tot ernstige ziekte of overlijden bij (water)vogels leidt. Mensen hoeven hiervan niet ernstig ziek te worden, zo meldt het RijksInstituut voor Volksgezondheid en Milieu.

Ook maatregelen voor andere bedrijven

In een gebied van één kilometer rondom het getroffen bedrijf ligt nog een ander pluimveehouderij. Dit bedrijf wordt geblokkeerd, bemonsterd en de komende dagen intensief gemonitord op onder meer de gezondheid van de dieren.

Binnen de 3-kilometerzone rondom het vleeskuikenbedrijf liggen acht andere pluimveebedrijven, ook hier worden monsters genomen. Voor de 27 andere pluimveebedrijven die in een straal van 10 kilometer om het getroffen bedrijf liggen, geldt met onmiddellijke ingang een vervoersverbod. Dit verbod geldt voor vogels en broed- en consumptie-eieren, maar ook voor bijvoorbeeld mest van vogels en gebruikt strooisel.

Verder is het in het 10-kilometergebied onder meer verboden te jagen op eenden of te jagen in gebieden waar dat watervogels kan verstoren. Deze zone wordt begrensd door Schijndel, Lieshout, Eindhoven en Oirschot.

Het afgelopen jaar werd de vogelgriep in onze provincie ook geconstateerd in Sint-Oedenrode en Willemstad. In andere plaatsen werden pluimveehouders indirect getroffen door deze besmettelijke ziekte.

